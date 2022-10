Kim: “Voglio vincere contro la Juve e …Lo scudetto”

Una delle sorprese più liete della nuova stagione del Napoli è Kim, il difensore accolto con un po’ di scetticismo si sta dimostrando un calciatore di altissimo livello. Il coreano ha rilasciato una lunga intervista al sito di Repubblica di cui vi proponiamo alcuni stralci.

“La chiamata del Napoli? Era la mia grande occasione e l’ho colta al volo, dopo aver fatto una tappa in Turchia. L’offerta che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ho esitato un attimo ad accettarla, ma nemmeno io mi aspettavo di vivere una escalation così vertiginosa ed esaltante: siamo primi in Serie A e nel nostro girone di Champions League, in tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative”.

Kim ha poi parlato degli obiettivi della squadra azzurra:

“Il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi di fila ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent’anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo lo scudetto, se saremo in grado di giocare sempre così. In Champions invece bisogna vivere alla giornata, con l’obiettivo minimo di perdere più tardi possibile, se proprio sarà inevitabile alzare bandiera bianca”.

“Vincere un titolo qui sarebbe davvero fantastico”, poi svela: “La squadra che voglio sconfiggere è la Juve. So che i tifosi napoletani non la amano tanto…”.

