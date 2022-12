Kim rinnovo e clausola

Kim Min-Jae tra rinnovo e clausola rescissoria, si tratta in queste ore, tra Napoli e lo staff del sud-coreano.

L’obiettivo della società partenopea è di cancellare la clausola da 50 milioni di euro, per paura di dover rinunciare al difensore azzurro, nella finestra di mercato estiva.

Tale clausola ha infatti una validità tra il 1 e 15 Luglio 2023. Il rischio di perdere il giocatore, soprattutto di fronte ad una maxi offerta dalla Premier è concreto. Secondo fonti interne, il Napoli avrebbe ricevuto, per ora, risposta negativa, dallo staff del calciatore. Un’apertura per portare la clausola a 75 milioni di euro, ci sarebbe di fronte ad un adeguamento del contratto. Attualmente il sud-coreano guadagna 3,2 milioni di euro lordi, l’idea è di alzare l’ingaggio, con un prolungamento sino al 2028. In estate Kim è stato seguito anche dalla Juventus e dall’Inter, ora l’interesse arriva dalla Francia, sponda PSG, nonché dall’Inghilterra, fonte Manchester United. De Laurentiis stima molto il calciatore sia da un punto di vista professionale che umano, ecco perché vorrebbe blindarlo per il futuro.

Un altro caso spinoso è quello relativo a Kvaratskhelia, il talento Georgiano ha catapultato su di sé le attenzioni, di molti club europei, tant’è che il Napoli stia già pensando ad un rinnovo. L’obiettivo è di blindare il numero 77 , passando dall’ attuale ingaggio da 1,2 milioni di euro l’anno a 2,4. Praticamente un raddoppio, con prolungamento fino al 2028. Nel frattempo il giocatore si è raccontato ai microfoni di DAZN, sottolineando come la società partenopea lo inseguisse già da 2 anni:

“È durata molto la trattativa con il Napoli, circa 2 anni. Loro erano davvero molto interessati ed io ero felice. Non vedevo l’ora di indossare la maglia azzurra. La città è stupefacente per la sua bellezza, i tifosi sono eccezionali. Qui la città vive di calcio, tutti sono grandi intenditori a Napoli. Per me questa città è amore”.

Un amore incondizionato, sembrerebbe dalle parole del georgiano, sul quale punta il DS Giuntoli, per stringere il legame ai prossimi 5 anni.

Un altro rinnovo al centro dell’attenzione è quello di Amir Rrahmani, contratto in scadenza nel 2024 e dovrebbe prolungare per altri 3 anni. Per lui scatterà anche la convocazione per la trasferta di Milano, in quanto ormai è completamente recuperato. Di Lorenzo sarà il prossimo calciatore a legarsi al Napoli, praticamente a vita. Il nuovo contratto avrà una durata sino al 2028, quando l’esterno destro avrà 35 anni.

Rimandati invece in primavera i discorsi che riguardano Lozano, Zielinski, Politano e Demme, tutti in scadenza giugno 2024. Probabilmente non tutti saranno confermati, ma il Napoli ora vuole chiudere i discorsi aperti, prima della partenza del campionato. Le altre operazioni verranno trattate per la sessione di mercato estiva, per non avere distrazioni di nessun tipo, sulla stagione in corso.

