Kim: Difficile rivivere certe emozioni!

Il difensore coreano del Napoli si è espresso, attraverso la TV coreana KFATV.

Il suo nome in questi giorni è al centro di tutte le trattative, tra clausola e Manchester United. Non ha parlato però del suo futuro, ma solo della gioia vissuta in questo momento:

“Abbiamo raggiunto un traguardo molto sudato. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse emozioni in futuro. Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada, mi sono reso conto per davvero, che avevamo vinto. Il nostro duro lavoro è stato ripagato, ne sono felice. Adesso festeggiamo tutti insieme”

Innamoratissimo di Napoli, racconta un aneddoto con i tifosi:

“Quando vado al ristorante, capita che sul menù ci sia un prezzo, ma loro ci mettono un segno e ne scrivono un altro più basso per me. Devo ammettere che a volte mi sento un po’ a disagio. A Napoli mi offrono di tutto, anche se io vorrei pagare. Sono molto grato a loro”

Il terzo scudetto, il numero 3 sulla maglia celebrativa, oltretutto è anche il suo numero. Un aneddoto anche su questo tema:

“Mio fratello, scrisse sulla chat di famiglia ad inizio anno, che il Napoli dopo 33 anni avrebbe vinto il terzo scudetto della sua storia. Inoltre che il numero 3 era il mio numero di maglia, sarebbe stata la maglia della vittoria. Inizialmente pensai che il numero 3 fosse solo quello che porto di solito, sulla maglia. Adesso invece ha assunto un significativo profondo, nella mia vita” Un rapporto tra kim e Napoli, che sembrerebbe indissolubile, nonostante il suo nome sia accostato sempre lontano dal capoluogo campano. A sentirlo parlare, tutto sembra, tranne un calciatore che voglia cambiare squadra. Il calcio però è sempre imprevedibile, si continuerà sicuramente a parlare, di lui, per molto altro tempo.

