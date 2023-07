Kim considerava Napoli solo una tappa di passaggio. Una amara, quanto chiara, verità!

La notizia dell’addio di Kim al Napoli è una non-notizia. Non c’è nulla di sorprendente, era tutto chiarissimo da sempre. L’entourage del calciatore, circa un anno fa, in accordo con lo stesso difensore, impose alla società azzurra di inserire una clausola risolutiva che consentisse al giocatore di liberarsi dal club campano dopo appena un anno. Dopo pochi mesi dal suo approdo in Campania l’addio era ormai scontato. Le grandi prestazioni di Kim hanno fatto breccia non solo tra i tifosi del Napoli, ma anche presso i club internazionali più importanti.

Tutti sapevano benissimo che sarebbe arrivata una grande società pronta a mettere le mani sul coreano. La verità è che Kim considerava Napoli solo come una tappa di passaggio per la sua carriera. Il difensore ha sempre sognato di approdare in un top club internazionale e il Bayern Monaco è sicuramente una delle compagini più ricche di storia.

Kim sarebbe rimasto a Napoli solo in un caso: se non avesse fatto così bene. Se avesse deluso le aspettative non avrebbe trovato certamente un Bayern pronto a investire tanti soldi su di lui. Ma nel suo primo anno in Italia il giocatore asiatico ha dimostrato di essere il migliore difensore della Serie A. E il Napoli ora non può fare altro che ringraziarlo e accettare la sua decisione di andare via.

