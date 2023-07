Kim clausola pagata, ma problemi con il Napoli.

Sarebbe scaduta il 15 di luglio, la data utile per esercitare l’acquisto di kim Min-Jae, attraverso la clausola rescissoria. Nessuna ufficializzazione è arrivata dal club tedesco, tanto che, nonostante le visite mediche svolte dal calciatore, per i bavaresi, c’è chi a Napoli sogna un clamoroso, colpo di scena.

Per il quotidiano tedesco Bild, la clausola è stata pagata dal Bayern Monaco, ma ci sono dei problemi. Ecco quanto riportato dalla Germania: “L’ufficio legale del FC Bayern si sta occupando del caso, che è più complicato di quanto si pensasse inizialmente”.

Secondo la Bild i problemi sono legati al Napoli, all’iter di trasferimento, al contratto del difensore. Il Bayern ha attivato la clausola diversi giorni fa. L’annuncio ufficiale non è stato dato, perché ci sono difficoltà di colloqui con il suo attuale club. Sempre secondo quanto riportato dalla Bild, ci sono difficoltà con il Napoli e con il contratto del giocatore. I legali bavaresi si stanno occupando del caso, che si sta rivelando più ostico, del previsto. Non c’è dubbio, tuttavia, per i tedeschi, che Kim alla fine sarà un giocatore del Bayern, con un contratto, che lo legherà al club di Monaco, fino al 2028.

La società tedesca vuole averlo disponibile, per la tournée asiatica, in Giappone e Singapore, che si svolgerà dal 24 Luglio, al 3 Agosto.

Anche Tuchel, in conferenza stampa ha affrontato la vicenda:

“Vogliamo sostituire bene Lucas Hernandez, non è un gran segreto il nome, di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia. A volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni”

Il tecnico del Bayern, sembra sicuro dell’esito positivo dell’operazione, ma non al 100%. Di certo, se la trattativa fosse già conclusa, non avrebbe avuto questo ritardo.

De Laurentiis ne sa una più del diavolo, chissà che emulando il Principe De Curtis, non voglia ripetere la storica scena di Toto’ con il generale tedesco. Del resto lui è uomo di cinema: Io ho carta bianca….

