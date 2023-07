Kim-Bayern manca solo l’ufficialità. Contratto quinquennale, questa volta…senza clausola!

Kim Min-jae sarà ufficializzato a breve come nuovo difensore del Bayern Monaco. L’ormai ex centrale azzurro si trova in queste ore nel centro sportivo della società bavarese, come si apprende dalla redazione del giornale tedesco ‘Bild’, che ha pubblicato una fotografia che ritrae proprio il giocatore asiatico nella struttura situata a Saebener Strasse, dove potrà iniziare a prendere confidenza con il club al quale si legherà per i prossimi cinque anni.

Giunto al Napoli per una ventina di milioni, il difensore della Nazionale Sudcoreana ha disputato una stagione straordinaria, tra campionato italiano di Serie A e Champions League, portando il valore del suo cartellino a quasi il triplo: per prelevarlo, il Bayern Monaco ha pagato ad Aurelio De Laurentiis una clausola rescissoria vicina ai 55 milioni di euro. L’operazione è stata di fatto conclusa, si attende soltanto l’annuncio che formalizzi l’avvenuto trasferimento.

