Kim Bayern è fatta!

Ad annunciarlo non è il club tedesco, ma un tweet di DAZN.

Secondo questo messaggio pubblicato, sarebbe stato trovato l’accordo per la clausola.

Il Napoli incassera’ 58 milioni, dalla vendita del coreano. In questi giorni Kim Min-Jae si trova in Sud-Corea per il servizio militare. Tra l’altro in queste ore, la modifica di una legge coreana sul conteggio dell’età, restituirà al giocatore, un anno di vita. In Corea fino ad oggi al momento della nascita, si calcolava già un anno di età, tale legge verrà abolita.

L’annuncio ufficiale verrà dato tra qualche giorno, al termine del servizio di leva per Kim. Tra una settimana dunque, il difensore asiatico potrà volare in Germania, per firmare il nuovo contratto, che lo legherà ai bavaresi fino al 2028. L’ingaggio sarà triplicato rispetto a quello attuale, ben 7 milioni di euro l’anno. Con questa formula il Bayern ha vinto la concorrenza del Manchester United, anch’esso forte sul difensore.

Ora il Napoli dovrà pensare a come sostituire il coreano, con un altro difensore di pari valore. Si parla molto di Danso, ma non è l’unico tra gli osservati.

Già in passato il club azzurro ha dimostrato, di tirare fuori sempre un nome nuovo, rispetto a quelli fatti.

Sarà il caso di trovare un calciatore di spessore, visto che un certo malumore tra i tifosi, inizia a serpeggiare. Le partenze dell’allenatore, del suo difensore centrale, probabilmente del suo direttore sportivo, sono pilastri di un organico, che hanno bisogno di una nuova gettata.

