Khvicha Kvaratskhelia tra i candidati al Pallone d’ oro!

Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano del Napoli è uno dei calciatori del campionato italiano di Serie A tra i candidati al Pallone d’Oro. L’esterno georgiano del Napoli è uno dei calciatori del campionato italiano di Serie A in lizza per il premio più prestigioso per un atleta professionista, al pari del compagno di squadra Victor Osimhen. Presenti in lista anche André Onana, ormai ex portiere dell’Inter passato al Manchester United, e Kim Min-jae, difensore impostosi in Campania e poi trasferitosi al Bayern Monaco. In queste ore, sono stati rivelati i nominativi dei calciatori che potrebbero aggiudicarsi il titolo per la stagione scorsa, conclusa dal numero 77 azzurro con la vittoria dello Scudetto alla sua prima stagione in Serie A: un’annata a dir poco da incorniciare.

I 30 CANDIDATI AL PALLONE D’ORO 2023:

– Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

– Jamal Musiala (Bayern Monaco)

– André Onana (Inter/Manchester United)

– Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

– Mohamed Salah (Liverpool)

– Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

– Bukayo Saka (Arsenal)

– Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/PSG)

– Kevin De Bruyne (Manchester City)

– Bernardo Silva (Manchester City)

– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

– Nicolò Barella (Inter)

– Emiliano Martinez (Aston Villa)

– Ruben Dias (Manchester City)

– Erling Haaland (Manchester City)

– Martin Odegaard (Arsenal)

– Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

– Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

– Julian Alvarez (Manchester City)

– Vinicius Jr. (Real Madrid)

– Rodri (Manchester City)

– Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

– Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

– Lautaro Martinez (Inter)

– Robert Lewandowski (Barcellona)

– Kim Min-Jae (Napoli-Bayern Monaco)

– Luka Modrid (Real Madrid)

– Kylian Mbappé (PSG)

– Victor Osimhen (Napoli)

– Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).

