Khvicha Kvaratskhelia il suo rinnovo e’ in dirittura d’arrivo!

In meno di una stagione il valore di Khvicha Kvaratskhelia è schizzato da pochi milioni ad un prezzo che si aggira sulle tre cifre. Il talento georgiano in sole 23 partite giocate ha già segnato 12 reti e consegnato ai compagni 12 preziosi assist, numeri che lo hanno candidato ad un maxi-rinnovo preventivo onde evitare un’improbabile partenza già nella prossima finestra estiva di mercato. Il Napoli dunque non vuole privarsi precocemente del suo ‘Kvaradona’ e ha già un piano per trattenerlo il più possibile all’ombra del Vesuvio.

Stando alle voci degli ultimi giorni Khvicha Kvaratskhelia rinnoverà con il Napoli. Chiara la strategia degli azzurri per blindare il talento georgiano. Lo scrive l’edizione odierna del quotidiano Repubblica svelando i dettagli dell’accordo in programma tra le parti. Quest’ultimo prevedrebbe un contratto adeguato con stipendio raddoppiato e scadenza fissata per il 2028. Queste le condizioni per l’accordo di comune accordo con la volontà del 77. Il Napoli vuole godere il più possibile del talento puro di Khvicha, per cui è previsto un incontro a fine stagione dove si discuterà con gli agenti per la tanto attesa fumata bianca e conseguente firma.

