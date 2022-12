Khvicha Kvaratskhelia, I “Falchi del Nord” già’ gufavano per un addio…

Khvicha Kvaratskhelia è partito in ritiro in Turchia, ad Antalya, col Napoli. Il talento georgiano ha recuperato dall’infortunio rimediato dopo la gara contro il Liverpool. È, infatti, tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra partenopea. Inoltre, dalle immagini del ritiro dicembrino, è parso un Kvaratskhelia in ottima forma e col piede caldo. Per l’appunto, nel corso delle esercitazioni sulle conclusioni, Kvara non è ha sbagliata neanche una.

Ciò che, però, bisogna sottolineare è come i falchi del nord avessero immediatamente provato a demoralizzare i tifosi del Napoli con voci del tipo “dopo il furto subito nella sua casa a Cuma, Kvaratskhelia andrà via da Napoli”. Insomma delle voci infondate per mettere il bastone tra le ruote al georgiano. Invece, è accaduto esattamente il contrario. Kvara si sta allenando col sorriso ed è carico per la ripresa della stagione. Khvicha ha dimostrato che ci vuole ben altro per farlo andare via dalla metropoli partenopea.

