“Khvicha, ha praticamente sbagliato tutti i calci di rigore!” A Castel di Sangro l’amara costatazione!

Khvicha Kvaratskhelia ha perfettamente recuperato dai problemi fisici accusati negli ultimi giorni ed è a disposizione di mister Rudi Garcia. L’attaccante sinistro, anche in allenamento, si è messo in mostra mostrando a tutti la sua classe. Il georgiano, d’altronde, insieme a Victor Osimhen, è il calciatore più importante della squadra, non a caso la sua valutazione di mercato è a tre cifre (servirebbero oltre cento milioni per strapparlo a De Laurentiis, ipotesi poco concreta al momento).

La giornalista Italia Mele, pur esaltando le qualità di Khvicha Kvaratskhelia, ha messo però in luce anche un piccolo limite del calciatore ai microfoni di Canale 8:

“Non tutti hanno avuto la possibilità di vedere l’allenamento dell’attaccante sinistro. Qualcosa è andato storto. Il calciatore ha praticamente sbagliato tutti i calci di rigore, non è possibile. Non ne ha preso uno…”. Un tifoso ha rincarato la dose: “Non è possibile, li ha sbagliati tutti. Ma a parte i rigori è un grande calciatore”.

