Keylor Navas, Ormai ci siamo, Segnali positivi!

Prende sempre piu’ corpo, l’affare che porterà’ Keylor Navas, portiere d’origine costaricana, alla corte di Luciano Spalletti, allontanando quindi, l’avvento di Kepa in azzurro!

L’estremo portiere, ex Psg, potremmo dire, e ormai ad un passo dal diventare il nuovo numero uno della porta del Napoli, con Sirigu, ufficializzato oggi, che gli fara’ da secondo.

Ora però c’e’ da risolvere la vicenda Alex Meret, “scivolato“, come anticipato dalla nostra redazione, al ruolo di “terzo”, ma in realtà, mai risultato idoneo per il tecnico di Certaldo! Cosa fara’ora il giovane portiere , ex Udinese? Una vicenda sicuramente paradossale, vista anche la prospettiva di un rinnovo proposta in precedenza, ma consapevolmente, messo in discussione, sicuramente un fatto che lascia un’ attimo di perplessità’ sulla gestione da parte della societa’. Ne seguiremo gli sviluppi in seguito

Ritornando pero’, alla notizia di Keylor Navas ad un passo dal Napoli, ecco cosa dice Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, su quest trattativa, ai microfoni di SkySport:

“Keylor Navas, e’ ora più vicino al club azzurro, nelle ultime ore infatti, sono arrivati segnali positivi per il buon esito della trattativa. Il portiere costaricano del Psg, e ora quindi in vantaggio su Kepa, portiere spagnolo del Chelsea”

