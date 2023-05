Kalidou Koulibaly, nostalgia di Napoli…si attendo segnali da Adl

Nostalgia, canaglia. Koulibaly, secondo quanto si legge sulla edizione odierna del quotidiano Il Mattino, manda segnali di fumo, una voglia matta di tornare da dove, forse, non sarebbe mai dovuto andare via. Kalidou Koulibaly chiama Napoli, ma Napoli per ora non risponde. Non può rispondere. La formula è quella solita, tanto al Chelsea sono in overbooking e chissà cosa succederà al prossimo mercato: insomma ritorno al Napoli al posto di Kim (che va al Manchester United) in prestito e ingaggio pagato in parte dai Blues e in parte dagli azzurri.

Calma: Kalidou Koulibaly con i suoi 8,44 milioni di sterline (pari a 9,6 milioni di euro) è tra i più pagati del Chelsea. Ma la sua stagione in Premier è stata assai al di sotto delle attese: dunque, Pochettino, il predestinato sulla panchina del Chelsea, tra poco farà la lista degli esuberi. E chi è fuori, viene dato via anche a zero. Kalidou Koulibaly ha voglia di Napoli. Non sarà facile riportarlo in azzurro, ma forse tale trattativa non sarebbe nemmeno impossibile.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati