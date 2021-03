Kalidou Koulibaly: l’insostenibile leggerezza dell’essere (top player)

Tra gli aspetti della vita che gradisco poco, sicuramente contemplo le frasi fatte, i luoghi comuni, gli slogan. Cerco di evitarli più delle riunioni di condominio (quelle del mio stabile sono pacifiche maratone interminabili).

Chiaramente, il calcio non è esente da questa gradevole consuetudine, anzi è pieno di perle preziose. Le ultime arrivate: attenzionato, non chiedetemi l’etimologia della parola o da quale lingua aliena provenga, o peggio ancora Predestinato. Ogni volta che l’ascolto mi sembra di sentire il grande Peppino De Filippo che sentenzia: “e ho detto tutto“.

La definizione più frequente, ovviamente, è Top Player. Se avessi un centesimo per tutte le volte che l’ho sentita pronunciare, vivrei felice e abbronzato nella mia isola privata. Nel calcio tutti, tifosi, allenatori, direttori sportivi, presidenti, desiderano il top player di turno, anzi meglio più di uno. Perché come dicevano i latini: Melius est abundare quam deficere.

Valutazioni d’autore

Confesso che l’argomento (Top Player) mi ha sempre affascinato, anche perché presenta molteplici sfumature.

Ad esempio, chi stabilisce che un giocatore possa fregarsi della prestigiosa certificazione di qualità? Esiste una sorta di comitato tecnico scientifico, o super giuria qualificata? Se sì, chi l’ha nominata? E con quali criteri? Si accede per concorso, tramite un severissimo esame di abilitazione, o con il televoto da casa?

Quanto dura la carica elettiva? È gradito l’abito scuro? Sono rispettate le quote rosa? Ma soprattutto, quali sono i criteri e i parametri per ottenere l’agognato status?

Sogni proibiti

Fortunatamente, anche nel Napoli tiene banco la questione Top Player, dato che ogni anno l’ambiente reclama a gran voce l’acquisto di quei calciatori – top – indispensabili per fare il definitivo salto di qualità (e vincere). Chiaramente, durante la stagione i nomi degli arrivi illustri si susseguono incessantemente, infatti non si contano avvistamenti notturni e acquisti immobiliari.

Nonostante tutto, nel corso di questi anni anche all’ombra del Vesuvio pare sia sbarcato – a volte solo di passaggio – qualche top player. Il conteggio è incerto, come le previsioni del tempo ad agosto durante l’unica settimana di ferie. Di sicuro chi è rimasto a difendere i colori Azzurri, con quella attuale sono sette stagioni, è Kalidou Koulibaly.

Dal forte scetticismo iniziale, diffidenza che ha accompagnato tutti gli acquisti avvallati da Rafael Benítez, il difensore senegalese ha scalato la “classifica” di valutazione fino a raggiungere la vetta. D’altronde, Aurelio De Laurentis ha dichiarato di aver rifiutato un’offerta di 104 milioni di euro avanzata dal Manchester United. Senza dubbio una valutazione da top player (superiore addirittura al valore più alto assegnatoli da Transfermarkt). Tecnicamente, sarebbe più corretto parlare di prezzo di mercato, che per definizione è variabile, e in questo caso anche ipotetico, dato che l’affare non si è mai concretizzato.

Da un punto di vista contabile, nel bilancio di una società di calcio, un giocatore non viene valutato con il suo prezzo di mercato, ma con il suo valore netto contabile, ottenuto dalla differenza tra il costo storico di acquisto (il suo cartellino) e la quota di ammortamento.

Appare evidente che può esserci una differenza, anche molto marcata, tra il valore contabile di un giocatore e il suo valore di mercato (dichiarato, o soltanto ipotizzato).

Ad esempio, a leggere il bilancio del 2019 il valore contabile dell’intera rosa del Napoli era di 143 milioni di euro, mentre per l’autorevole sito Transfermarkt di ben 587,5 milioni. Insomma, la questione non è così semplice e immediata.

Continua…

