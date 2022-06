Kalidou Koulibaly: 20 Giugno 1991…Auguri “Comandante”

Oggi Kalidou Koulibaly festeggia il compleanno (30 ANNI). Insieme alla moglie, nata il suo stesso giorno. Il suo compagno di squadra, Faouzi Ghoulam, gli ha organizzato, per l’occasione, una festa esclusiva all’albergo San Montano di Lacco Ameno, a Ischia

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Gli invitati sono circa sessanta. Il buffet è organizzato in varie isole e preparato dallo chef Nando Porcaro. Koulibaly offrirà ai suoi ospiti anche una degustazione di pizze del pizzaiolo casertano Franco Pepe. I drink? Rigorosamente analcolici.

Tra gli altri, ci saranno i suoi compagni di squadra: Mertens, Allan, Callejon, Ospina, Malcuit, Milik e naturalmente Ghoulam.

Anche il club ha voluto dedicare un tweet al suo difensore. Il senegalese è al centro del mercato azzurro, infatti non è ancora deciso il suo futuro. Il giocatore in Italia dal 2014, sembra il maggior indiziato a lasciare la Campania, ma non è ancora detta l’ultima parola. De Laurentiis infatti non ha intenzione di svendere il suo campione ed è disposto ad ascoltare solo offerte faraoniche. Intanto Koulibaly si può godere questa giornata speciale, coccolato dalla famiglia e dall’amore di tifosi, compagni e presidente.

