Juventus-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

E’ stata certamente una Pasqua di lavoro per Juventus e Napoli, che hanno dovuto preparare il recupero di campionato, una sorta di finale, in ottica qualificazione alla prossima Champions League, con l’apprensione per il cluster pandemico maturato in seno alla Nazionale.

In effetti, si allarga ogni giorno di più il focolaio tra i reduci dal triplo impegno dell’Italia, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, in vista delle Qualificazioni ai Mondiali del 2022.

QUI JUVENTUS

Pirlo recupera Dybala, Arthur e McKennie, esclusi per motivi disciplinari dal derby, dopo la festa galeotta e la conseguente multa per aver violato le norme anti Covid. Arthur comunque non sta benissimo fisicamente ed il Torino l’avrebbe saltato anche senza castigo. McKennie, invece, si candida, assieme a Ramsey, per un posto sul centrodestra al posto di Kulusevski, che necessita di rifiatare, dopo ben sette partite di fila da titolare.

Scelta obbligata nel cuore della retroguardia: Chiellini–De Ligt. Danilo potrebbe fare qualche passo indietro, completando il terzetto difensivo, a sinistra. Al suo posto in mezzo, con Bentancur, presumibile il ritorno di Rabiot. Irrinunciabili in fascia Cuadrado e Chiesa,

In avanti, Ronaldo–Morata. Con Dybala, al ritorno tra i convocati dopo l’infortunio di due mesi fa con il Sassuolo.

Ovviamente, indisponibili Bonucci, Bernardeschi e Demiral, positivi al coronavirus al rientro dalle rispettive Nazionali ed in isolamento domiciliare.

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso pare abbia ancora un paio di dilemmi da sciogliere. Innanzitutto, il portiere. L’infrazione all’anulare della mano sinistra, che aveva suggerito l’accantonamento di Ospina contro il Crotone, sembra destare minori preoccupazioni. Le condizioni dell’estremo difensore colombiano, dunque, appaiono più che buone. Potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Altrimenti, qualora Ringhio volesse mantenere un atteggiamento orientato all’estrema prudenza, tra i pali verrebbe confermato Meret.

Il secondo dubbio riguarda Demme. Se il tedesco avrà superato il problema muscolare che l’ha tenuto fermo ai box nei giorni scorsi, tornerà titolare, affiancando Fabiàn Ruiz. In caso contrario, sarà ancora Bakayoko a far coppia con lo spagnolo.

Per il resto, scontato il rientro al centro della difesa di Koulibaly, che ha smaltito il turno di squalifica. A sinistra, Hysaj si lascia preferire a Mario Rui. Al posto di Maksimovic, disastroso domenica scorsa, giocherà Manolas.

In attacco, Zielinski si riprende la maglia da titolare. Agirà nel tradizionale ruolo di sottopunta, mentre Mertens si sposta più avanti, muovendosi da classico centravanti. Spedendo, quindi, in panchina Osimhen. Sugli esterni, Lozano e Insigne.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

