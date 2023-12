Juventus-Napoli, ultime dai ritiri e probabili formazioni

La Juventus intende dare continuità ad una fase della stagione in cui sta attraversando un grande momento di forma. L’idea e quella di riportarsi, almeno per qualche ora, in vetta alla classifica. Cosa, del resto, già successa la settimana scorsa con la vittoria al fotofinish contro il Monza. Poi resa vana dall’Inter, capace di espugnare proprio il Maradona e mortificare i Campioni d’Italia tra le mura amiche.

Tenterà di impedirglielo proprio il Napoli, che reduce dal pesante tonfo interno con i nerazzurri intende assolutamente tutelare il quarto posto, attualmente in coabitazione con la Roma, nonchè insidiato da Fiorentina e Bologna, che tallonano da vicinissimo azzurri e giallorossi. Dalle parti di Castelvolturno sono consapevoli che l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto potrebbe allontanarli definitivamente da lotta per lo Scudetto.

Qui Juventus

Per Allegri arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti, tornano dal primo minuto Danilo e Locatelli. A lasciargli il posto, Rugani e Nicolussi Caviglia. Il difensore brasiliano è rientrato, giocando gli ultimi venti minuti a Monza. Come confermato anche dal tecnico toscano nella consueta conferenza stampa della vigilia, è preventivabile una staffetta con Alex Sandro. Il centrocampista, invece, pare aver smaltito il dolore alle costole.

Insomma, le scelte del Conte Max sembrano davvero definitive. A completare la difesa, Gatti e Bremer; mentre in mediana ci saranno McKennie e Rabiot. Con Cambiaso e Kostic ad agire da “quinti”.

Là avanti si va verso la conferma della coppia formata da Chiesa e Vlahovic.

Probabile formazione

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Qui Napoli

Il Napoli subisce troppi gol e fatica ad alzare i ritmi di gioco: così Mazzarri corre ai ripari, con l’evidente intenzione di cambiare qualcosa, almeno in difesa. A scanso di equivoci, appare evidente che, nonostante le polemiche di parte della critica partenopea, l’allenatore toscano conntinuerà ad affidare la porta a Meret. Si profila invece un ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus, per la posizione di centrale destinato ad affiancare Rrahmani. Con capitan Di Lorenzo, l’altro terzino sarà Natan, confermato a sinistra.

Per il resto, scelte conservative, orientate al classico 4-3-3, con centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski e attacco in cui si muoveranno Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Mazzarri.

