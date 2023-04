Juventus-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli vuole dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions. La Juventus, forte del salto al terzo posto in classifica, conseguenza della restituzione dei 15 punti di penalità, nonchè galvanizzata dal passaggio del turno in Europa League, proverà a frenare la corsa della capolista. Questi i principali temi della sfida in programma stasera all’Allianz Stadium.

Qui Juventus

Massimiliano Allegri valuta possibili cambi di formazione rispetto alla squadra che giovedì ha strappato l’accesso alle semifinali di Europa League, con lo Sporting. A tenere in ansia il tecnico dei bianconeri, le condizione di Bremer, uscito malconcio dalla sfida infrasettimanale: a Lisbona ha abbandonato il campo per un problema ai flessori della coscia sinistra. Le alternative, qualora il brasiliano davvero alzasse bandiera bianca, vedono il ballottaggio tra Bonucci, Rugani e Gatti, con l’ex Frosinone che si lascia preferire ai compagni. Dalla Continassa non filtra ottimismo. In ogni caso, possibile che al brasiliano venga comunque concesso un turno di riposo. Anche perché i bianconeri giocheranno nuovamente mercoledì.

Scelte di formazione condizionate dunque dalla gara di ritorno contro l’Inter. Netta la sensazione che Allegri voglia ottimizzare le risorse a sua disposizione proprio in ottica semifinale di Coppa Italia. Per esempio, poichè Cuadrado sarà squalificato dopo il rosso rimediato nella maxi rissa dell’andata, è logico che scenda in campo contro i partenopei, permettendo a De Sciglio di risparmiarsi in vista dei nerazzurri.

Allora, nel 3-5-2, spazio a Danilo, Gatti e Alex Sandro, davanti a Szczesny. Cuadrado e Kostic agiranno sulle corsie esterne, da “braccetti” a tutta fascia. A centrocampo, il terzetto Fagioli, Locatelli e Rabiot. In prima linea, la coppia mancina Vlahovic–Milik.

Probabile formazione

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

Qui Napoli

Luciano Spalletti vivrà la gara dello “Stadium” senza diversi titolarissimi (o presunti tali…), a causa delle tante defezioni post Milan. Oltre al danno, ovvero l’eliminazione dalla Champions League, la beffa. Il match con i rossoneri, infatti, ha prodotto almeno due assenze pesanti nell’economia della rosa a disposizione del tecnico toscano.

Mario Rui ha una infrazione alla testa del perone destro. Probabilmente, la sua stagione è finita anzitempo. L’indisponibilità del terzino portoghese, quindi, si somma all’infortunio di Politano (distorsione alla caviglia). Il loro forfait si aggiunge alla lungodegenza di Simeone, ancora fermo ai box dopo il k.o. rimediato a Lecce. Mentre il nome di Rrahmani, uscito malconcio dalla notte europea, è stato inserito nella lista dei convocati. Il kosovaro infatti fa parte del gruppo che parte alla volta di Torino.

Formazione sicuramente inedita quella immaginata dall’allenatore toscano, che un pò per scelta, e tanto per necessità, è orientato a concedere minutaggio a chi finora è stato impegnato meno. Risorse fresche, vogliose di partecipare alla causa, dando un prezioso contributo. Insomma, se Juan Jesus sembra aver vinto il ballottaggio con Østigard, strappando la conferma, così da comporre la coppia di centrali assieme a Kim, il resto dell’undici che comincerà la gara appare scontato. Innanzitutto, tornano Kim e Anguissa, che avevano saltato per squalifica il ritorno di Champions contro il Milan. Poi, Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Olivera a occupare lo slot di terzini. In mediana, la regia affidata a Lobotka, supportato ai lati da Zielinski e Anguissa. In attacco, Osimhen, sostenuto ai fianchi da Lozano e Kvaratskhelia. Però attenzione alla candidatura di Elmas: il macedone potrebbe essere preferito a El Chucky nella posizione di esterno d’attacco.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Napoli, operazione Juve: tra stanchezza, infortuni e voglia di resistere

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati