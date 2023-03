Juventus-Napoli, lo “scontro” continua anche in tv!…

La partita tra la Juventus e il Napoli si disputerà ad aprile, ma la rivalità tra le due squadre è sempre molto accesa e a volte non coinvolge i calciatori, ma chi, in un modo o nell’altro, gravita intorno alle due squadre. Nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold, c’è stato un acceso botta e risposta tra Gianluca Vigliotti e Marcello Chirico. All’estero tessono le lodi degli azzurri, in un dibattuto sulla emittente americana CBS Network il Napoli è stato definito la “squadra più forte del mondo”.

Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, ha commentato così:

“Ma come si può dire una cosa del genere? Si può affermare che il primo posto del Napoli in Serie A sia meritato, ma non che sia la squadra più forte”.

Il napoletano Gianluca Vigliotti ha pungolato il collega: “Non posso credere che tu sia invidioso del Napoli”.

I due hanno continuato a battibeccare fino a quando è intervenuto Paolo Bargiggia:

“Il giornalismo, a volte, usa l’arma dell’iperbole, si esagera per sottolineare un concetto: in questo caso la forza degli azzurri. Non si può negare che il Napoli giochi un grandissimo calcio, uno dei migliori…”.

