Juventus-Napoli, le probabili scelte di Thiago Motta

Questa sera alle 18 la Juventus di Thiago Motta sfiderà il Napoli di Antonio Conte nel big match della quinta giornata del campionato di Serie A.

C’é sempre molta attesa per questa partita ma quest’anno le emozioni sono ancora piú forti. In primis perché i bianconeri tributeranno il loro ex portiere Wojciech Szczęsny che torna allo Stadium dopo il suo addio alla Juve e al calcio. In secondo luogo perché questa sera Antonio Conte farà ritorno nella sua “vecchia casa” ritrovando per la prima volta i suoi ex tifosi, che si dividono tra chi lo ama ancora e chi non riesce a perdonargli il suo passato recente all’Inter. E la domanda è solo una: saranno fischi o applausi per l’ex bandiera e capitano della Juventus?

Thiago Motta dal canto suo lo ha detto ieri in conferenza stampa “quella di stasera non é una sfida tra me e Antonio Conte ma tra Juventus e Napoli. In campo ci sono i giocatori, non noi”. I suoi sono reduci da un doppio pareggio consecutivo in campionato ma da un bellissimo esordio in Champions League giocato proprio in casa martedí sera contro il Psv, match vinto 3 a 1 grazie ai gol di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. La prestazione brillante e il risultato hanno riacceso le speranze per il match contro gli Azzurri che, dopo un avvio di stagione non esaltante, hanno conquistato tre vittorie consecutive contro Bologna, Parma e Cagliari.

JUVENTUS-NAPOLI, LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta ha parlato ieri in conferenza stampa presentando cosí la partita di questa sera: “Sará sicuramente una grande partita, con giocatori forti in campo. Dobbiamo affrontare la partita con serietá, di fronte al nostro pubblico rispettando sempre i nostri avversari e giocando il nostro calcio. Il Napoli é una squadra da scudetto. Noi dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte e regalare una buona prestazione ai nostri tifosi”.

Visto l’ottimo risultato di martedì sera, il tecnico bianconero potrebbe scegliere di riconferma gli undici scesi in campo contro il Psv. Ritroveremo senza dubbio Di Gregorio tra i pali, protetto da una difesa a quattro con Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Stando a quanto dichiarato da Thiago Motta, Gatti ha recuperato ma non é ancora al meglio della sua condizione: se non dovesse farcela l’alternativa é Savona terzino con Kalulu nel ruolo di centrale. Davanti Vlahovic come unica punta.



4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominey, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All. Conte

La partita sará trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle ore 18.

ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Scatragli-Moro. IV UFFICIALE: Giua. VAR: Marini. ASS. VAR: La Penna.