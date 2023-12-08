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Juventus Napoli: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Dic 8, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro la Juventus:

MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
NATAN 3
ANGUISSA ANDRE 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
OSIMHEN VICTOR 9
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Massimiliano Allegri:

SZCZĘSNY WOJCIECH 1
GATTI FEDERICO 4
BREMER 3
DANILO (k) 6
CAMBIASO ANDREA 27
MCKENNIE WESTON 16
LOCATELLI MANUEL 5
RABIOT ADRIEN 25
KOSTIĆ FILIP 11
CHIESA FEDERICO 7
VLAHOVIĆ DUSAN 9


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