Juventus Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro la Juventus:
MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
NATAN 3
ANGUISSA ANDRE 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
OSIMHEN VICTOR 9
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
Ecco invece l’11 scelto da Massimiliano Allegri:
SZCZĘSNY WOJCIECH 1
GATTI FEDERICO 4
BREMER 3
DANILO (k) 6
CAMBIASO ANDREA 27
MCKENNIE WESTON 16
LOCATELLI MANUEL 5
RABIOT ADRIEN 25
KOSTIĆ FILIP 11
CHIESA FEDERICO 7
VLAHOVIĆ DUSAN 9