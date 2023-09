Juventus-Napoli, la gara piu’ attesa si giochera’…

Il Napoli campione d’Italia in carica è atteso da un campionato molto intenso, rivincere lo Scudetto è il grande obiettivo della squadra azzurra, ma non sarà sicuramente un’impresa facile. A contendere il tricolore ci sono squadre molto attrezzate come Inter, Milan e Juventus. A seguire anche Lazio e Roma che proveranno a intromettersi per quanto riguarda anche la corsa a un posto in Champions League. Tra le gare più attese del campionato vi è sicuramente Juventus-Napoli.

Si tratta di una delle sfide classiche del campionato italiano, i due club sono divisi da una rivalità storica e il match è sempre sentitissimo da entrambe le tifoserie.

Quando si giocherà Juventus-Napoli? La Lega di Serie A ha ufficialmente comunicato che la gara si giocherà venerdì 8 dicembre 2023 allo stadio Allianz Arena di Torino. Il calcio d’inizio ci sarà alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati