Juventus–Napoli è il big match della 15ª giornata di Serie A. I bianconeri, dopo le due sconfitte dello scorso campionato, cercano il successo contro i Campioni d’Italia, battuti solo una volta nelle ultime sette sfide di campionato alla “Stadium”: 1 pareggio e 5 vittorie.

Considerando che la Juve è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in questo campionato: ben 17 su 7 gare, con cinque vittorie e due pareggi a referto. Per questo i bianconeri appaiono favoriti nell’esito finale: il segno 1 si gioca infatti a 2.45 su LeoVegas, William Hill, scende a 2.42 su Novibet ed è oggetto di quota maggiorata su Betway, che lo propone in lavagna a 30.00 per i nuovi clienti. La vittoria del Napoli invece sfonda quota 3 sui principali siti di scommesse: si gioca a 3.00 su Bet365, Goldbet e Sisal, mentre il pareggio vale 3.35 su Betflag, 3.15 su Better e 3.05 su Snai. Per quanto riguarda il Gol Squadra casa, la quota passa da 1.28 a 7.00 su Gazzabet, mentre è in lavagna a 1.27 su Betflag e Netbet e 1.30 su Bet365.

Sfida tra bomber

Sale invece a 3,25 il pareggio. La formazioe di Allegri in casa è reduce da due “Goal” consecutivi, con il terzo in pole a 1,72 sul No Goal dato a 2. Per il risultato esatto invece favorito l’1-1 – come a gennaio 2022 – fissato a 6,52, sale a 10,12 il 2-1, finale dell’ultimo colpo casalingo della Juve, con il replay dello 0-1 dello scorso aprile dato a 9,42. Per quanto riguarda i protagonisti del match occhi puntati sulla sfida tra i due centravanti Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. In pole il centro del nigeriano, mai a segno allo Stadium e senza reti in Serie A dallo scorso ottobre, a 2,62 mentre il quinto gol casalingo del serbo si gioca a quota 3

