Juventus- Napoli: Asl campana e’ stata chiara, Vinceremo!!!

Juventus- Napoli dello scorso anno allo Stadium, ebbe sicuramente una parentesi poco piacevole e per scarsa comunicazione, e per la troppa”Boriosita‘”che ha sempre contraddistinto il club bianconero. Stesso dicasi per chi, quando trionfava saliva sul carro dei vincitori, a differenza di chi in 80 mila difendeva i propri colori anche in Serie C, invece di sparire quando si perdevano finali, che si giocavano all’estero e non in Italia, a differenza di chi era li soprattutto quando si lottava per la Serie B! Insomma, presentarsi in uno stadio vuoto, in periodo Covid, anche se previsto da regolamento, in un contesto che riguarda uno stato di salute Mondiale,e non certo una partita di calcio da vincere o no a tavolino mi lascia perplesso, ma ancor di piu’se a distanza di tempo ancora se ne parla ,dimostrandone la ” stucchevolezza ” che tocca coloro i quali oggi non hanno voce in capitolo, se non inseguire errori di gestione oltreche’ di campagna acquisti limitata per controlli finanziari irregolari! Senza dimenticare, lo scippo al compianto Gigi Simoni, allora tecnico dell’Inter, dove “l’innominato ” decise che Ronaldo cadde da solo in area bianconera, questo e ‘ solo un antipasto, e che L’uomo per bene doveva soccombere contro le zebre. Non scordandosi che, piccola postilla, tanti si son lamentati della decisione Asl, e forse oggi son gli stessi che rimurginano perche’ dietro al “ciuccio”, ma una domanda che mi son sempre posto, e che ancora oggi non trova risposta e questa: con tanti giornalisti, opinionisti, di livello non certo secondario,perche’ regalare “Gettoni di presenza” a chi una volta dopo Roma, ci denigra e difende “Barabba?” .Chissa’ cosa avrebbe pensato Guido Prestisimone di tutto questo”falso perbenismo“nei confronti dei napoletani oltreche’ del Napoli. Ma ricordiamolo a chi “ignora” , non lo dico io, ma il “protettore della Sanita’ ” Ippocatre fonda il suo giuramento sulla tutela della salute di tutti noi, Ipocrita fonda il suo giuramento sulla juventinita’!

