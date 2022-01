Juventus-Napoli: 6 Gennaio 2022, Spalletti ed il ” Vesuvio” lotteranno per noi!

La stagione 2021 del Napoli, targata Spalletti, fino alla gara vinta a San Siro contro il MIlan, aveva decisamente portato grande entusiasmo attorno al gruppo azzurro.Complici pero’ gli scivoloni in casa con Empoli e Spezia, vi e’ stata una brusca frenata che ha coinvolto l’umore, oltreche’ i sogni scudetto che avevano cullato fino a prima della sosta natalizia!. Ma una piccola frenata, dovuta anche ad infortuni e Covid vari, non’ e certo abdicare in un campionato ancora ricco di un’ intero girone di ritorno. Il pronti via del campionato 2022, parte con il big match piu’ atteso dai tifosi azzurri, ovvero Juventus-Napoli. Una partita che ha sempre avuto nelle corde del tifo partenopeo, il simbolo della “rivalsa” di un popolo intero verso il “padrone” pomposo ed avaro che ferisce la debolezza dell’ onesta’ sportiva. Allora ieri Maradona, oggi Spalletti e’ il condottiero, anche se di un Napoli oggi “Incerottato”da Covid ed infortuni, non dimenticando la Coppa D’Africa, di un popolo intero e speranzoso, di uscire vincitore e trionfare in onore dello sport. Ma il povero tecnico come arriva nella conta? andiamo per gradi, Anguissa, Koulibaly, Onas (Coppa D’Africa), Lozano, Malcuit, Elmas (Covid) Mario Rui (Infortunato), Osimhen infortunato e Covid), 8 assenze pesanti per Spalletti, che dovra’,gioco forza, reinventare il Napoli, sperando che chi andra’ in campo rappresentera’ “la bocca del Vesuvio” pronta a infuocare l’ Allegri-Juve. Anche perche’ un piccolo sorriso per Lucianone, arrivano da Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz ed Andrea Petagna risultati negativi al tampone molecolare, quest’ultimo non sara’ certo Careca, ma sia numericamente che per impegno e dedizione massima ogni volta che’ e’ stato chiamato in causa, risulta essere importante riaverlo a disposizione, e comunque abile alla candidatura di titolare contro la Juventus, Concludendo, come diceva il grande Mike, tra Covid, infortuni, e assenze varie, gli azzurri, con molta probabilita’ e senza eventuali post-tamponi, dovrebbe schierare questa formazione: Ospina, DiLorenzo, Rrahmani, J.Jesus, Ghoulam ,Fabian Ruiz, Lobotka, Politano ,Insigne, Zielinsky, Petagna(Mertens). Questi i “gladiatori azzurri che tenteranno di abbattere il fortino Juventino. Un ultimo appello va fatto al tifoso, oggi abbiamo il capitano “ultimo”, termine per indicarne che Lorenzo ha preso casa in Canada, ma stasera come ieri, rappresentera’quella maglia per l’ultima volta contro la Juventus, sostenete chi non ha tradito, ma ha solo scelto per se e per la famiglia, e credo che al suo posto tutti avremmo fatto lo stesso, soprattutto se penso che da Castel Volturno vi era solo silenzio! Ma le ferite si rimarginano, se va via il Dio del calcio da noi, puo’ andar via chiunque, siete d’accordo? Ora conta solo sostenere chi scendera in campo per sudare e lottare, e dare tutto se stesso per quell’ amore e passione che li sostiene, se cio’ accadra’, non ci sara’ Irrati che tenga, e porteremo in trionfo i nostri “gladfiatori”, anche quelli ormai canadesi. Questo e’ il Napoli contro la Juve, siamo fiduciosi per il giorno della gara,, Il Napoli da Torino, i tre punti riuscira’ a portare via! E tra un Covid, un infortunio, ed una Coppa “scellerata”, i tifosi partenopei, nel giorno dell’ Epifania, avranno in dono vittoria, gioia ed Allegri..a! Che il Vesuvio sia la forza dei ragazzi di Spalletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati