Juventus: Arthur e Pinsoglio positivi al COVID-19

Tramite i propri canali di comunicazione ufficiali, la Juventus ha annunciato le positività al COVID-19 di Carlo Pinsoglio ed Arthur.



La nota del club bianconero: “

Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur.

I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.”

