Una buona notizia per Spalletti in ottica Juventus del 6 Gennaio allo Stadium, Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo aver effettuato un tampone molecolare, torna negativo. Lq scoperta fa ben sperare per un suo possibile impiego in una gara crocevia per gli azzurri, viste anche le tante assenze, tra Coppa D’Africa, covid ed infortuni, che incideranno sicuramente sulle scelte del tecnico toscano

