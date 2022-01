Juve- Napoli: si giochera’ ma…a che prezzo?

Juventus- Napoli in programma il 6 Gennaio 2022 alle 20:45 allo Stadium, sembra proprio che si giochera’ regolarmente, ma a quale prezzo? Visto che il Covid non sta certo a guardare se ti chiami Real oppure Canicatti! Proviamo a fare un censimento tra le due compagini, per rendersi conto,piu’ che altro, di come le due squadre potranno “degnamente” rappresentare l’incontro tanto atteso. In casa Juve: Allegri non potrà contare nemmeno su Danilo (rientro previsto a metà gennaio dopo la lesione dell’adduttore) e con ogni probabilità sul lungodegente Ramsey, la cui ultima ‘presenza’ coincide con i sei minuti giocati in Zenit-Juventus il 6 ottobre. Senza dimenticare, Arthur, Pinsoglio ed oggi Chiellini tutti positivi al Covid. Le note più liete in casa bianconera sono rappresentate da Dybala e Chiesa, entrambi pronti a riprendersi il posto che i rispettivi infortuni gli avevano tolto nella parte conclusiva del 2021. In Casa Napoli: Non se la passa meglio Spalletti, che però da qualche giorno gioisce per i recuperi di Fabian e Insigne, tornati negativi; dovranno invece attendere i positivi Lozano ed Elmas, alla pari di Osimhen che oltre alla positività è ancora malconcio per i postumi del complesso intervento chirurgico resosi necessario per ridurre le fratture multiple a orbita e zigomo. Assenza certa anche per Koulibaly, prossimo a prendere parte col Senegal alla spedizione per la Coppa d’Africa in Camerun assieme ad Anguissa, a sua volta faro dei ‘Leoni indomabili’. In dubbio la disponibilità di Petagna e Malcuit, entrati in quarantena dopo aver avuto dei contatti con soggetti positivi. Vediamo come andra’ a finire, una cosa pero’ e’ certa, sarebbe stato piu’ giusto dire che non si tratta della 20^ giornata di Serie A, ma di una gara da “RISCHIATUTTO” , un “gioco al massacro” dove il valore non eì al vita..ma due calci ad un pallone!

