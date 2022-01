Juve – Napoli si avvicina: novità e probabili formazioni in casa azzurri

Una gara che si disputerà in un contesto “particolare”

Juve – Napoli sarà, indubbiamente, una sliding door del nostro campionato. Emblema di un contesto di incertezza legata all’aumento di contagi da Covid-19, c’è la Serie A. La massima serie calcistica italiana deve proseguire il proprio cammino nonostante le preoccupazioni e le tante assenze.

La gara in calendario per giovedì 6 gennaio tra Juventus e Napoli, è una chiara rappresentazione di un quadro calcistico difficile. I partenopei arrivano a Torino con molti indisponibili.

Tante assenze nel Napoli

Come conferma Tuttosport: “Gli assenti sicuri sono Elmas, Lozano e Osimhen, tutti e tre contagiati dal Covid nel corso delle festività natalizie ed attualmente in isolamento presso le abitazioni dei loro familiari. Per quanto riguarda il centravanti nigeriano, essendo stato escluso dalla lista dei calciatori convocati per la coppa d’Africa, tornerà a Napoli quando il suo tampone sarà negativo, così da sottoporsi alla tac di controllo per verificare lo stato di calcificazione delle fratture.

Nella lista degli indisponibili bisogna poi aggiungere Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a Mario Rui che dovrà scontare il turno di squalifica. E siamo già a quota 7, numero che potrebbe crescere fino a 9 se Malcuit e Petagna, in isolamento dopo essere entrati in contatto con alcuni positivi, risultassero a loro volta contagiati. Altrimenti, sarà Spalletti a giudicare il loro livello di condizione atletica, al pari di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, guariti dal Covid ma assenti dai campi di gioco perché infortunatisi l’1 dicembre durante Sassuolo-Napoli”.

La probabile formazione, dunque, potrebbe essere costituita da Ospina in porta e una linea di difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam terzino sinistro. Mediana a due composta da Lobotka e Fabian Ruiz. La trequarti dovrebbe vedere titolari Politano, Zielisnki e il partente Insigne alle spalle di Mertens punta.

Leggi anche le parole di Pistocchi su Icardi alla Juventus

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati