Juve-Napoli: rischio rinvio. La Asl valuta se far partire gli azzurri per Torino

Clamoroso all’ombra del Vesuvio: la Asl sta monitorando attentamente la situazione in casa Napoli. La squadra partenopea oggi ha registrato la positività dell’allenatore Spalletti, nonchè dei calciatori Mario Rui e Malcuit.

Secondo l’Ansa, il Dipartimento di Prevenzione dell’Ente deputato all’erogazione dei servizi sanitari sul territorio, infatti, valuta se sussistono ancora le condizioni affinchè si consenta al gruppo di partire in aereo per Torino, in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma giovedì.

Saplletti e Mario Rui hanno condiviso con la squadra gli allenamenti a Castel Volturno. Senza dimenticare che ci sono altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati al Konani Trading Center dalle ferie natalizie.

