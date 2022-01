Juve-Napoli, parla il doppio ex Ciro Ferrara: “Nessuno può permettersi di perderla”

Ancora qualche ora per smaltire grassi saturi e carboidrati natalizi, poi da domani comincia ufficialmente la settimana che porta alla ripresa dell’attività agonistica. Nella calza della Befana i tifosi trovano subito un big match gustosissimo: Juventus–Napoli.

Ciro Ferrara, in qualità di doppio ex, ha parlato della sfida dell’Allianz Stadium ai microfoni de Il Corriere dello Sport: “Stavolta è una partita strana: nessuno può permettersi di perderla e persino il pareggio rischia di essere un risultato deprezzabile, in chiave scudetto…”.

L’attuale voce tecnica di Dazn approfondisce la sfida mettendo a confronto i due allenatori: “Di Allegri non c’era da fidarsi neanche quando era lontanissimo, in una situazione quasi surreale per la Juventus. E Spalletti per mesi, ricordo i primi due, ha offerto uno spettacolo da restare sbalorditi. Max si è imbattuto in una serie di vicende che hanno appesantito il suo lavoro, chiamiamole difficoltà inaspettate. E l’immagine della Juventus vistosamente zoppicante onestamente era insolita. Non si può vincere sempre, prima o poi doveva succedere che il ciclo finisse e fosse necessario cambiare. Quanto a Luciano, raramente s’è vista tanta sfortuna concentrata in sequenza...”.

Lunedì riaprirà ufficialmente il mercato, e specialmente all’ombra del Vesuvio, voci, speranze e illusioni si rincorreranno come non mai, visto e considerato che Insigne pare davvero destinato a cambiare aria. Sull’argomento, Ferrara, ex Commissario Tecnico dell’Italia Under 21 in cui giocava pure il capitano del Napoli, la pensa così: “Lorenzo lo conosco da fanciullo, l’ho allenato nell’Under 21, so quanto sia serio. E so che, qualsiasi cosa accada, lui darà tutto quello che ha in questi prossimi cinque mesi. Potrà sbagliare una partita, anche due, ma rientrerà nell’ordine naturale delle cose. Riportiamo le questioni nella loro giusta dimensione: c’è una società che, legittimamente, fa delle scelte, guidata da un imprenditore che deve pur far tornare i conti; e poi c’è un giocatore che ne deve fare altre, ha trentuno anni, è un manager di se stesso...”.

Ovviamente, Ferrara non ne fa una questione di soldi, lui che quando fu chiamato a decidere tra le proposte di Roma e Juventus, optò per la Vecchia Signora: “Ci sono altre motivazioni: la scelta di vita, il desiderio di rimettersi in gioco, la possibilità che i figli crescano imparando le lingue e conoscendo il mondo. È un cambio di vita totale. E comunque, quando è finita, non c’è ragione di trovare colpevoli o di fare del moralismo spicciolo: Lorenzo ha dato e ricevuto e il Napoli anche. Poi, ci sono stati, suppongo, quei silenzi che sono stati decisivi per allontanarsi. Ma nessuno dia lezioni”.

Finale dedicato alla ritrovata competitività del campionato. Ferrara, che da commentatore di Dazn ha vista praticamente tutte le squadre di Serie A, ne preferisce una in particolare: “L’Atalanta, senza voler fare del torto a nessuno. Ha ritmo, identità spiccata, un allenatore che mi piace per quello che lascia a ogni giocatore. In tutte le partite c’è una atmosfera che sa di Champions creata dal suo modo di giocare. Però il Milan e il Napoli delle prime otto giornate sono state da applausi“.

