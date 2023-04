Juve-Napoli, Landucci contro Spalletti: “Pelato di merda ti mangio il cuore”

La frase offensiva pronunciata da Marco Landucci, il secondo di Allegri, nei confronti di Spalletti è finita nelle tre pagine di allegati su Juventus Napoli della procura federale a Torino.

L’allenatore in seconda dei bianconeri «visibilmente contrariato dalle decisioni arbitrali» ha litigato con l’allenatore azzurro nei corridoi dell’Allianz Stadium. Secondo il referto i due «si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di merda, ti mangio il cuore”. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva alle parole di Landucci».

Tra i documenti della procura federale risultano anche cori offensivi dei tifosi della Juventus nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina (al 26’ del primo tempo), e cori di discriminazione territoriale o inneggianti all’eruzione del Vesuvio (prima della gara, al 19°, al 25° e al 53° del secondo tempo).

Un finale di partita concitato dentro e fuori al campo, con gli azzurri che trovano il gol vittoria al 93′ con Raspadori, e con i festeggiamenti del Napoli negli spogliatoi e dei tifosi a loro arrivo a Capodichino.

