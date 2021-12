Juve-Napoli: Direttore Asl D’Amore “Situazione da monitorare”

Dopo il caos della scorsa stagione, Juventus-Napoli torna nel mirino dell’Asl partenopea a causa dell’aumento di nuovi contagi Covid nelle fila del club azzurro. “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron – ha spiegato Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2, in un’intervista. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla”. “Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni – ha aggiunto -. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna”. “È una situazione sicuramente da monitorare”, ha concluso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati