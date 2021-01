Juve-Napoli: Allegri ha la meglio sul Trap

La Juve di Pirlo ha vinto la Supercoppa battendo il Napoli per 2-0. Tutta un’altra Juve rispetto al match di domenica scorsa. Aumentano i rimpianti per i bianconeri. La presenza di Cuadrado ha fatto la differenza, ma questa metamorfosi è stata dovuta principalmente allo schieramento diverso dato da Andrea Pirlo alla squadra.

Sembrava la Juve di Allegri. Squadra compatta, con un regista a orchestrare, distante strette, abnegazione, sacrificio, gestione e “martellamenti” continui.

Il Napoli, dal canto suo, ha giocato la sua attenta partita difensiva, ma la forza d’urto bianconera ha avuto la meglio. Gli azzurri hanno giocato con due mediani davanti alla difesa, con una linea arretrata molto ordinata, anche se il baricentro è stato basso. Il gol di CR7 è arrivato per un errore di un singolo, così come da un errore di un singolo è scaturito il rigore sbagliato poi da Insigne.

La Juve scesa in campo oggi sembrava tutt’altra squadra rispetto a quella disorganizzata vista domenica. I calciatori bianconeri hanno cacciato anche una certa dose di grinta. La Juve è stata compatta, rapida e le manovre avvolgenti hanno funzionato. Nel finale ha rischiato il pareggio perché il Napoli ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il Napoli ha giocato un match trapattoniano, quando il Trap affrontava avversari molto competitivi e puntava quindi sulla difesa.

Come un pugile alle corde, ma mai domo, nonostante fosse al cospetto di un avversario decisamente superiore come qualità, la squadra di Gattuso è riuscita a rimanere in partita e negli ultimissimi minuti ha anche sfiorato il pari.

La qualità del match è stata alta. La Juve ha disputato una grandissima partita, una delle migliori di questa stagione. Il Napoli non si è mai scoperto, ha mantenuto il baricentro basso per scelta e, pur soffrendo la forza d’urto di una squadra superiore, è stato nel match fino alla fine.

Parlare di brutto Napoli sarebbe ingeneroso per gli Azzurri e significherebbe sminuire i Bianconeri. Spesso ci si fa condizionare dagli ultimi match ma, soprattutto in una stagione come questa, ogni partita fa storia a sé. La Juve ha completamente cambiato pelle, ha reagito alla grande e si è resa protagonista di un match notevole, almeno per gli standard di quest’anno.

La Supercoppa vinta oggi serva da lezione a chi dà per morta la Vecchia Signora. Pirlo è stato giustamente criticato per la disastrosa gestione del match di San Siro, ma con la formazione di oggi ha completamente cambiato registro. Il rientro di Cuadrado è venuto in suo soccorso, così come sarà di grandissimo aiuto quello di De Ligt.

In conclusione, la vittoria di oggi rilancia le ambizioni della Juve, ma non può sminuire un Napoli che ha lottato al cospetto di un avversario superiore e decisamente in palla. I Bianconeri non hanno nessuna intenzione di mollare la lotta scudetto, mentre gli uomini di Gattuso, anche alla luce dei rientri di Mertens e Osimhen, devono assolutamente provarci per il quarto posto.