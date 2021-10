Juric dopo il ko di Napoli: “Noi tante occasioni, loro un gol su un rimpallo”

Ivan Juric, ai microfoni di Dazn, ha analizzato così il ko del suo Torino in casa del Napoli. “Ora come ora le prestazioni sono ottime, mancano i risultati e dobbiamo migliorare. Da migliorare ci sono ancora tante cose, anche se ci manca un po’ di qualità con Pjaca e Praet, che tornerà alla prossima, fuori. La squadra sta crescendo bene, ma deve farlo nel palleggio, nella trasmissione della palla e nella finalizzazione.

Su Pjaca poi ha aggiunto: “Fin quando lo alternavo a Brekalo davanti abbiamo fatto abbastanza bene, c’era imprevedibilità. Andrò su questa strada basandomi su questa sensazione positiva, quando torneranno avremo sicuramente più qualità“.

Il rammarico più grande l’allenatore croato pare averlo per le circostanze da cui è scaturito il vantaggio partenopeo. “Abbiamo creato più occasioni del Napoli e non ci siamo limitati a resistere, la nostra è stata una gara giusta. Il rigore? Una nostra ingenuità, con il loro gol arrivato solo un rimpallo sfortunato“.

Belotti e il doppio centravanti

Juric ha voluto spendere qualche parole in più su Belotti. “Oggi mi è piaciuto come è entrato. Ha fatto bene. È un ragazzo splendido che lavora tanto, per più di trenta giorni è stato fermo e il suo atteggiamento è positivo. Ora va gestito e spero che entri in forma per la sosta di novembre, ma stasera mi ha dato un bel segnale. L’abbiamo recuperato, sarà un’altra bella soluzione per noi...”.

Sulla possibilità di schierare il doppio centravanti: “A Firenze lo abbiamo fatto con Belotti e Sanabria ed è stata la nostra peggior partita, non mi piace questa soluzione, il Torino deve essere quello visto a Sassuolo con Praet punta e più fluidità. Forse è un problema mio, ma i due attaccanti non mi entusiasmano“.

