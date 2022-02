Juan Jesus: “Partita non semplice, ma il Napoli lotta”

Juan Jesus commenta pareggio contro il Cagliari, avendo già in testa la prossima, fondamentale partita contro il Barcellona in Europa League al Maradona. Un pari in extremis acciuffato grazie ad una zuccata di Victor Osimhen che salva il Napoli dalla sconfitta. Queste le parole dell’ex Inter e Roma sui social network:

“Partita non semplice. Ma questo Napoli non ci sta a perdere e lotta nelle difficoltà. Ora recuperiamo e pensiamo al Barcellona”. Un invito a rialzarsi subito e affrontare questa settimana nel migliore dei modi, che vedrà i partenopei impegnati contro Barcellona in Europa League e Lazio in Serie A

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati