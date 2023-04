Juan Jesus: Servirà cazzimma!

Sarà il brasiliano, questa sera, al centro della difesa, al posto dello squalificato Kim.Spalletti si fida molto di lui, lo ha voluto al suo fianco, nella conferenza stampa di vigilia. JJ ha lanciato la carica:

“Nella gara di andata abbiamo risposto bene in campo, così faremo anche domani (oggi ndr). Dovremo essere più svegli, più furbi e ovviamente servirà cazzimma”

Ci si aspetta una grande cornice di pubblico, nuovamente unito, colorando tutto il Maradona di azzurro. Per il difensore del Napoli, questo è un aspetto molto importante:

“I tifosi devono fare i tifosi, spingere la squadra. Noi daremo il massimo. Con il pubblico che ci sostiene è più facile, lo abbiamo visto contro la Juventus”

Cosa teme più del Milan?

“In attacco sono forti, ci sono Leao, Giroud, Brahim Diaz, che sta vivendo un buon momento. Noi dobbiamo tenere palla, perché se l’abbiamo noi, loro non possono far gol”

Sostituire Kim non è facile, ma il brasiliano non ha alcun timore:

“Kim è un gran giocatore, ma non credo di essere da meno. Gioco in serie A da 12 anni, ho affrontato partite anche più difficili di questa. Sono consapevole delle mie qualità, farò di tutto per vincere”

Tornerà Osimhen dal primo minuto, un aiuto fondamentale, per tutta la squadra :

“È un problema per la difesa del Milan, perché è forte. Il capocannoniere ha sempre voglia di fare qualcosa di più, ha tanta grinta, speriamo continui così”

L’alter ego rossonero è sicuramente Leao, il portoghese è l’uomo in più, anche per Jesus:

“Leao è sicuramente un calciatore completo, veloce, potente, ha dribbling. In questo momento lo dobbiamo temere”

Da poco rinnovato il contratto, Juan Jesus sposa completamente la causa partenopea:

“A Napoli mi sento a casa, sembra di essere in Brasile. Ho un legame speciale con la città, qua sto vivendo i momenti più importanti, della mia carriera”

Notte di Champions League, ma un pensiero sul campionato, non poteva mancare, durante l’intervista:

“Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, si sente già nella città. Stiamo portando allegria, ma mancano ancora delle righe da scrivere, per completare il libro”

Un’altra riga, di una pagina storica, potrebbe essere scritta questa notte. Napoli sogna di continuare a sognare.

