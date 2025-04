Juan Jesus rischio stagione finita.

Bisognerà aspettare l’esito degli esami strumentali, previsti nella giornata di oggi, per capire l’entità dell’infortunio, occorso al difensore brasiliano.

Già dall’uscita dal campo, del numero 5 azzurro, durante la gara contro l’ Empoli, le impressioni erano quelle di un lungo stop. Lo stesso Jesus aveva detto strappo, allo staff sanitario, chiamando la sostituzione. Da valutare l’entità dell’eventuale strappo muscolare, che potrebbe chiudere anzitempo, la stagione del difensore napoletano.

In vista della trasferta di Monza, si tenterà di recuperare Buongiorno, alle prese con una tendinopatia al muscolo adduttore. Altrimenti sarà Rafa Marin ad affiancare Rrahmani, nella difesa anti Monza.

Antonio Conte non ha altri centrali a disposizione, a meno che non decida di schierare qualche giocatore fuori ruolo. Nel caso si potrebbe adattare Di Lorenzo, mantenendo Mazzocchi sulla destra, oppure Olivera, che con la nazionale dell’ Uruguay, spesso è stato impiegato in quel ruolo. Fondamentali i prossimi giorni di allenamento, per sciogliere i dubbi, al momento dovrebbe essere lo spagnolo, quello con più possibilità di una maglia da titolare.