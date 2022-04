Juan Jesus: “Giocare qui non è mai semplice, bisogna continuare così..”

Juan Jesus, difensore del Napoli, dopo i primi 45 minuti di gioco, al termine del primo tempo, ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato:

“Giocare qua non è mai facile per la qualità dell’Atalanta, ma abbiamo capito subito di cosa trattava la partita, abbiamo approcciato nel modo giusto, abbiamo sofferto bene dopo i gol. Bisogna continuare a proporre il nostro calcio, giocare palla a terra. Se teniamo noi la palla loro non posso tenerla e quindi è questo il modo più sicuro per portare il risultato a casa”.

Restate connessi con noi, seguiteci sui social:Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati