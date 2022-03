Jorginho, l’agente: “Juventus? Vi dico come stanno le cose. Sui rigori…”

Joao Santos, agente di Jorginho è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma .

“Chelsea-Real Madrid in Champions League? Penso che i campioni in carica non debbano essere sorpresi. La prima partita è a Londra è questo è un beneficio. Che clima c’è all’interno del club dopo la questione Abramovich? I giocatori rispondono sul campo, ovviamente penso che il problema si risolverà in poco tempo. Noi pensiamo soltanto alle prossime partite. C’è serenità, in Inghilterra stanno pensando a una soluzione. Speriamo che si superino le difficoltà.

Jorginho? L’ho prima degli ottavi, abbiamo parlato. Juventus l’anno prossimo? Da quando stava con Sarri si parla della Juve, al momento però il Chelsea non può muovere nulla sul mercato. Dobbiamo vedere cosa succede. Ovviamente la Juventus è una squadra importante a livello europeo, dobbiamo vedere. Lui è arrivato in Italia che aveva 15 anni, ovviamente gli farebbe piacere un giorno tornare. Ora è concentrato sulla Nazionale perché bisogna andare al Mondiale, speriamo bene.

Se ci sarà un rigore lo calcerà lui? Ne ha calciati tanti e sono andati bene, i 2 più recenti no. Con i rigoristi va così”.

