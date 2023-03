Jolanda De Rienzo : “Kvaratskhelia fa bene al calcio…”

Verrebbe da dire: “Meno male che c’è Khvicha Kvaratskhelia“. L’esterno classe 2001 ha portato una ventata d’aria nuova nel campionato italiano di Serie A, entusiasmando i tifosi del club partenopeo e deliziando tutti gli amanti del bel calcio con giocate di pregevolissima fattura, come la serpentina che gli ha permesso di realizzare un gol memorabile contro l’Atalanta. “Da oggi, è nato un nuovo sport: lo slalom su erba” ha urlato Pierluigi Pardo, giornalista di DAZN, durante la telecronaca. Ed anche Jolanda De Rienzo, presentatrice di Sportitalia, sembra stravedere per il georgiano del Napoli.

La giornalista, attraverso i suoi account social ufficiali, ha infatti elogiato pubblicamente il numero 77 partenopeo – come tutta la squadra azzurra – per lo spettacolo che sta regalando in questa stagione:

“Napoli-Atalanta. La fisicità contro un pulito giro palla. Poi arriva lui… Dribbling, destro e coraggio! Kvaratskhelia fa bene al calcio! Il Napoli fa bene alla serie A! Uno spot perché ama vincere con un progetto pulito, giovane e concreto!” ha scritto Jolanda De Rienzo su Twitter.

