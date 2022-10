Jolanda De Rienzo: “C’è solo una parola per descrivere la squadra”

Gli azzurri di Spalletti non si fermano più, sono riusciti a vincere anche contro la Cremonese per 4 a 1 conquistando la vetta solitari della classifica di serie A. La bella e brava giornalista Jolanda De Rienzo non è riuscita a nascondere la gioia per il successo degli azzurri su Twitter:

“Una sola parola: personalità. Saper soffrire e poi colpire. Uno stanco Napoli la decide con i cambi…che mercato! Per la prima volta nella loro storia gli azzurri hanno collezionato otto successi consecutivi in una singola stagione! Primi in classifica!”.

Le parole della giornalista sportiva hanno trovato il consenso dei tifosi del Napoli ma anche lo scetticismo di quelli delle altre squadre:

“Anche l’anno scorso le prime 8 di campionato 8 vittorie. In ogni caso ha giocato solo solo con Milan e Lazio e col Milan non meritava nemmeno il pareggio. Vedremo”.

