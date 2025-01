Jesus: Non devo dimostrare niente a nessuno.

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, il difensore brasiliano del Napoli, che ha rilasciato , quest’oggi, un’intervista a Radio CrC.

Juan Jesus ha dapprima analizzato il momento del campionato, che la sua squadra sta vivendo:

“Il Venezia è una squadra molto organizzata, si è visto che abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi. Ma abbiamo dominato la partita, facendo quello che il Mister ci chiede durante la settimana.

Siamo in vetta alla classifica e dobbiamo subito pensare, alla sfida contro la Fiorentina. Abbiamo cambiato tante cose rispetto all’anno passato, vogliamo chiudere bene il girone di andata”

Conte lo considera la prima scelta, come alternativa ai due titolari. Per il numero 5 azzurro, nessun problema di adattamento nel ruolo:

“Amir lo conosco da quattro anni, non è una novità per me giocare con lui. Buongiorno è un calciatore di prospettiva importante, ci sta dando una grossa mano”

Juan Jesus, risponde alle critiche, che troppo spesso, gli sono piovute addosso:

“Io sono in Italia da 14 stagioni, non devo dimostrare niente a nessuno. Sono una persona che lavora tanto, sempre a disposizione della squadra e del Mister. Mi interessa solo il parere della società e del tecnico, le chiacchiere le lascio stare. Sono un professionista con un percorso, nessuno sa quanto ho fatto, per arrivare qua. Dimostro tutto con i fatti sul campo, mai con le chiacchiere o polemiche”

Parla poi del suo rapporto con l’allenatore:

“Conte è un sergente, più bastone che carota. L’ho incontrato quando era alla Juventus, era difficilissimo da affrontare. Una persona che ci fa lavorare tanto, su quello che ci serve e si vede nelle partite”

Per concludere un pensiero sul suo rapporto con la città :

“Napoli per me è una città importante, in cui sono venuto in un momento difficile della mia carriera. Spalletti ha creduto in me ed ho dimostrato il mio valore. La città mi ha accolto benissimo ed abbiamo vinto uno scudetto insieme. Come tutte le grandi città ha le sue difficoltà, ma la gente vive di passione”

Contro i viola toccherà nuovamente a lui, la maglia da titolare, una bella sfida per il brasiliano, che vuole continuare a fare bene.