Jacomuzzi: “Berardi? merita un grande palcoscenico. Nazionale? Se non si va al Mondiale c’è una sola soluzione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente.

“Se dobbiamo preoccuparci di Turchia e Portogallo siamo all’eccesso. Certo, il Portogallo ha alcuni nomi di attrattiva, nel complesso però i nostri titolari siano una garanzia. Poi se andiamo fuori ce lo meritiamo, pazienza, ricominceremo.

Joao Pedro e Raspadori dentro, Scamacca e Belotti in tribuna? Bah, certo Mancini li vede più di noi. Se dovessimo andar fuori ci sta, però che sia producente: in quel caso bisognerebbe mettere un numero standard di titolari stranieri limitato nelle formazioni.

Berardi al Napoli? Lo prenderei, ha dimostrato di aver superato alcune paturnie di cervello, merita un grande palcoscenico come quello di Napoli. Nei ruoli come questo in Italia ci sono i calciatori buoni.

Atalanta-Napoli? Un giocatore come Osimhen andava a nozze”.

