Jacobelli: “Non capisco Spalletti, Mertens ha ragione!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista Tutto Sport, per fare il punto sulle parole di Martens e Spalletti parlando poi del campionato.

“Ciò che ha sostenuto Mertens corrisponde al vero, non capisco perché Spalletti dica che non ci sono rimpianti. Mai come quest’anno, il Napoli era in lista per vincere lo scudetto. Poi è chiaro che lo vince solo una squadra e che il terzo posto sarebbe un risultato di prestigio, ma resta comprensibile la delusione per uno scudetto che poteva essere e che non è stato”.

“De Laurentiis decide di gestire la società dil gruppo squadra nel modo che ritiene più opportuno, ma poi in campo ci vanno i giocatori e la sconfitta di Empoli che è l’episodio più eclatante è scaturita a causa di errori. Mi auguro che Mertens venga confermato perché adesso bisogna guardare avanti. In Champions il Napoli non vuole fare la figura da comprimario, ma recitare un ruolo da protagonista e per farlo è necessario rinforzare la rosa. Il primo punto è rinnovare Mertens che non è solo un ottimo attaccante, ma un caposaldo tecnico del Napoli e mi auguro che nella prossima stagione venga impiegato molto più”.

Chiusura sul campionato:

“Questo campionato è molto intrigante sia per ciò che concerne la vetta che per le ultime posizioni. La Salernitana sono certo che stasera renderà la vita difficile all’Atalanta”.

