Jack Raspadori scalpita, il rientro e sempre piu’ vicino!

Luciano Spalletti, nelle ultime settimane, non ha avuto a disposizione Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo, tuttavia, sta meglio e potrebbe essere a breve a disposizione del mister. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport nello spazio riservato al calcio,

Raspadori ha continuato con il personalizzato e almeno spera di esserci a Torino, semmai in panchina. Lì si che dovrebbe comparire un pizzico di turnover. L’esterno spera quindi di essere tra i convocati nel match del 19 marzo.

Mister Luciano Spalletti attende con ansia notizie positive dalla infermeria. Giacomo Raspadori, anche se non è esattamente un titolare inamovibile, assicura diverse soluzioni tattiche all’allenatore degli azzurri. Può giocare praticamente in tutti i ruoli d’attacco. A sinistra, a destra, come sottopunta, ma anche come punta centrale, posizione che ha ricoperto anche nella Nazionale di Roberto Mancini. Il ct spera di recuperarlo per la partita contro l’Inghilterra.

