Ivo Pulga: “Napoli favorito, ma non scritto il risultato”

l’ex tecnico dei Sardi, Ivo Pulga, e’ intervenuto nella trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete“, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara di oggi, alla Sardegna Arena, tra Cagliari e Napoli. Ecco quanto dichiarato dall’ ex tecnico dei rossoblu:

“Per il Napoli è un’occasione importantissima – spiega nel suo intervento a Radio Marte – per il Cagliari anche. Tra le due tifoserie non corre buon sangue, quando ero in panchina era una partita molto sentita. Sulla carta il Napoli è favorito ma il Cagliari avrà una spinta del pubblico molto importante. Il Cagliari è un’altra squadra rispetto all’andata, l’allenatore ha iniziato a prendere piede e le sue idee forma. Sarà il campo a dire ciò che succederà“. E a dire se il Napoli potrà ancora dire la sua per lo scudetto: “La Juve – spiega Pulga – nei campionati passati dominava quasi tutte le stagioni, quest’anno invece ci sono tre squadre che se la giocano. Se la Juventus avesse fatto risultato in queste ultime due partite sarebbe rientrata. L’Inter è molto in difficoltà, ha pagato con il Sassuolo la partita di Champions League. Il Napoli sta bene, se è al completo è una squadra che ha tutte le carte in regola per arrivare alla fine. Ogni punto preso è un punto d’oro. Logicamente con le squadre di bassa classifica tutti pensano che sia facile ma molte si sono rafforzate, pertanto sarà difficile fare risultato sui loro campi. Per me la gara è aperta a qualsiasi tipo di risultato. Che il Napoli sia superiore è fuori discussione ma entrambe lottano per obiettivi“.

