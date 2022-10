Ivan Zazzaroni: “Napoli squadra consapevole”

Ivan Zazzaroni, codirettore del Corriere dello Sport, intervenuto in una radio locale, ha sottolineato il grande inizio di stagione del Napoli dopo la nona vittoria consecutiva tra campionato e coppe:

“Ho trovato impressionante l’atteggiamento di alcuni giornali nei confronti del Napoli. Si è data più rilevanza all’Inter che ha pareggiato col Barcellona che ai 17 gol degli azzurri, mai capitato per le italiane in Champions. Spalletti? Ho visto una squadra molto consapevole. Bisogna far bene fino alla sosta per ripartire altrettanto bene”.

Zazzaroni, Questo il suo giudizio sulla lotta scudetto

“L’Inter è sempre stata candidata per lo scudetto, ma quattro sconfitte sono tante, tuttavia è un campionato che raccoglierà pochi punti e non vedo perché non possano recuperarli. Per Lazio, Napoli e Atalanta c’è stato il massacro estivo per il mercato fatto e vediamo dov’è ora”.

“Ho pronosticato in tempi non sospetti che il mercato del Napoli fosse straordinario, stravedo per Kim. Per Kvara bisogna fare i complimenti a Micheli, ha un occhio molto lungo, stanno lavorando tutti molto bene”

Su Raspadori

Raspadori? Non mi aspettavo questa frequenza di gol da Giacomo. Ha tutto per sfondare, è un ragazzo fantastico ed ha bisogno di giocare tanto. Simeone è in prestito con diritto, ma insieme agli altri sta facendo cose fantastiche”

