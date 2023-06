Ivan Zazzaroni esilarante : “Ho messo la foto di Adl sul cruscotto…Garcia? Instaura rapporti di grande lealta’ con i suoi giocatori”

Il Napoli ha scelto di ripartire da Rudi Garcia, di questo e altro ne ha parlato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

“Garcia instaura rapporti di grande lealtà con i suoi giocatori. Sarebbe difficile per chiunque ripetere quel Napoli, vediamo se ci riuscirà Garcia. Personalmente, tra i nomi usciti, avrei preso Garcia. Galtier intrigava per la roba col Lille, Luis Enrique sarebbe stato divertente, un personaggio anomalo”.

Poi ancora: “Che estate sarà? Ho messo la foto di De Laurentiis sul cruscotto della macchina, fino a settembre la terrò. Mi ha fatto vendere l’indicibile, una boccata d’ossigeno straordinaria. Per vendere ci vuole l’emozione”, il riferimento di Zazzaroni è alle tante copie vendute dal Corriere dello Sport nei giorni dello Scudetto e non solo.

Poi ha proseguito: “Osimhen resta? Non lo so, piace molto. Spero resti, Kim siamo destinati a perderlo. Avversarie del Napoli? La Juventus deve vendere prima di comprare, così come la Roma, il Milan ha un budget limitato”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati