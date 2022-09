Ivan Zazzaroni: “Assistiti ad una pagina di storia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:

“Ieri abbiamo assistito ad una pagina di storia per il Napoli e non solo. Questa vittoria supera qualsiasi altra archiviata in passato in Champions League. Ho risentito un’euforia a Napoli che mancava da tempo. Speriamo che questa vittoria dia seguito a qualcosa di importante sia in Europa che in Serie A.

Adesso il Liverpool dovrà battere l’Ajax almeno due volte per qualificarsi da prima. Le gerarchie del girone non cambiano, ma gli azzurri si giocheranno il secondo posto con gli olandesi. Spalletti ha imparato la lezione nel non alzare l’asticella? Ha 63 anni, non ha bisogno di imparare ulteriori lezioni.

Fa bene nel tenere calma l’euforia, ben sapendo quello che è successo con il Lecce e il calendario che adesso ci sarà. Demeriti del Liverpool? E’ comunque il Liverpool, non scherziamo. Il Napoli ha giocato una gara clamorosa. Spero che l’attuale Zielinski possa esplodere definitivamente. Dal punto di vista tecnico è il giocatore più forte della squadra, senza dubbi”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati